Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

BURSA (AA) - Bursa'da öğleden sonra başlayan Kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kentte etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre aralıklı ve yerel olarak devam eden kar yağışlarının yarın akşama kadar Karacabey, Mustafakemalpaşa, Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik, İnegöl ve Yenişehir ilçeleriyle Uludağ'da zaman zaman kısa süreli kuvvetli kar yağışına döneceği bildirildi.

Açıklamada, orta kuvvette esen rüzgarın etkisiyle il genelindeki lokal kar yağışlarının yerel tipiye neden olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.