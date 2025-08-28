Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun 1 ila 25. kilometreleri arası tedbiren trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinden sağlanıyor.

Bursa Valiliği NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla yangına 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir."