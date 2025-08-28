BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.