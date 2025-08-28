Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını
Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel