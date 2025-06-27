Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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