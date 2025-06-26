Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına yönelik çalışmalara Bursa'dan takviye ekipler de katılıyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.

Haber: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım

5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.