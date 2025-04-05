Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ev yangınında yaşamını yitiren 2 kardeş toprağa verildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından 3 aylık Sevginur Durmuş'un yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Dumandan etkilenen Efe Durmuş (4) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Efe Durmuş, hastanede hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 2 kardeş, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenaze töreni için Yenişehir Demirboğa Mahallesi'ne getirildi.

Aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, törene Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de katıldı.

Sevginur ve Efe Durmuş kardeşler, cenaze aracından indirilmeden kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.