Bursa'nın Özlüce Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yeniden İbadete Açılıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Özlüce Camisi, yarın ibadete açılacak. Tarihi cami, 19. yüzyılda inşa edilmiş olup, restorasyon süreci ile korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restorasyonu tamamlanan Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Özlüce Camisi, yarın yeniden ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Nilüfer'e bağlı Özlüce köyünde bulunan tarihi cami, 2023-2025 yılları arasında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kapsamlı şekilde restore edildi.

19. yüzyılda Rum Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadele sonrası uzun yıllar ibadethane olarak hizmet verdi.

Doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen plana sahip yapının, gelişmiş inşaat teknikleriyle mukavemeti artırıldı, inşa edildiği dönemin mimari üslubuna, özgün tasarımına sadık kalındı.

Tarihi ve kültürel mirasın önemli bir parçası olan Özlüce Camisi, restorasyonun tamamlanmasıyla gelecek kuşaklara aktarılmak üzere koruma altına alınmış oldu.

Cami, yarın düzenlenecek programla ibadete açılacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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