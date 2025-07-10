Bursa'nın Nilüfer İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle yaklaşık 7 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
İki farklı alanı etkileyen yangın, yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel