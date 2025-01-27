Bursa'nın Nilüfer İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının merkez üssünün Nilüfer olduğu ve 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel