Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının merkez üssünün Nilüfer olduğu ve 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
img

Los Angeles'taki yangın bölgesinde çamur seli tehlikesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.