Bursa'nın Mudanya İlçesinde Zeytinlikte Yangın: Kontrol Altına Alındı
Mudanya'da zeytinlikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinlikte öğle saatlerinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede 5 araç ve 16 personel ile soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.