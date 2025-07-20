Bursa'nın Kestel İlçesinde Anız Yangını
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Babasultan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel