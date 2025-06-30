Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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İznik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 526 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 526 gram bonzai ele geçirildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında M.T. ve S.İ.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 526 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ele geçirildi.

Ekiplerin bir başka çalışmasında ise durumundan şüphelendikleri M.U.'nun ev, araç ve üst aramasında bir miktar metamfetamin, 2 kök Hint keneviri, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.T. ve S.İ.'nin işlemleri devam ederken, M.U. dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: İZNİK/(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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