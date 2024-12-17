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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı
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İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Dinçer D. yönetimindeki kamyonet ile Furkan K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet mezarlık duvarına çarparak sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde, Dinçer D. (56) yönetimindeki 16 F 0692 plakalı kamyonet ile Furkan K. (23) yönetimindeki 26 B 1437 plakalı otomobil Hasanpaşa sapağındaki kavşakta çarpıştı.

Kontrolden çıkarak savrulan kamyonetin mezarlık duvarına çarpması sonucu sürücü araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücü Dinçer D'yi araçtan çıkardı.

Kazada araç sürücüleriyle otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ö. (18) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışana araçlar ise çekici yardımıyla çekilerek yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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