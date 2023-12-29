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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı

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Gemlik ilçesinde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nın geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son Narlı bölgesinde olduğu öğrenilen A.K'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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