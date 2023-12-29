Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan engelli genç bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde yaşayan ve dün öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son Narlı bölgesinde olduğu öğrenilen A.K'nin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelince arama çalışması başlatıldı.

A.K, bir binanın çatı katında uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.