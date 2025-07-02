Bursa'nın Gemlik İlçesinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Gemlik İlçesinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gemlik olarak belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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