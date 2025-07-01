Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2'lik deprem paniği
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açmazken, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binalardaki insanların sarsıntıyla birlikte dışarı çıktığı görüldü.
PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, yıkıma ve yaralanmaya yol açmazken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binalardakilerin sarsıntıyla birlikte sokağa çıktıkları görüldü.
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel