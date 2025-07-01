Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2'lik deprem paniği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2'lik deprem paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açmazken, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binalardaki insanların sarsıntıyla birlikte dışarı çıktığı görüldü.

PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, yıkıma ve yaralanmaya yol açmazken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binalardakilerin sarsıntıyla birlikte sokağa çıktıkları görüldü.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.