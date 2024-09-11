Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kutlandı.

Kurtuluşun 102. yıldönümü kapsamında, Tophane'den Heykel Atatürk Anıtına dek uzanan bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteje, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından tören, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde devam etti.

Programda görüşlerine yer verilen Mustafa Bozbey,Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi. 11 Eylül 1922 tarihinin şanlı ulusumuzun bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının da bir sembolü, 11 Eylül'ün de yeniden varoluşun bayramı olduğunu, belirten Bozbey, bugünün, Bursa'nın işgalinden sonra Ankara'da Meclis kürsüsüne örtülen Puşide-i Siyah'ın kaldırıldığı ve vatanımızın üzerindeki kara bulutların dağıldığı gün olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Namık Kemal Halk Oyunları topluluğu tarafından Bursa yöresine özgü gösteri sahnelendi.

Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Ertuğrul Yumuk tarafından Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül adlı şiiri okunurken, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterisi de beğeni topladı.

Törenin ardından Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu'nda Bursa'nın Kurtuluşu temalı fotoğraf sergisi, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Fedai Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından izlenime açıldı.

Kutlama Programına, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa milletvekilleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.