Bursa'nın barajlarındaki su seviyesi yükseldi

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluğun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 civarında daha fazla olduğu saptandı.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluğun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 civarında daha fazla olduğu saptandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 32 olan doluluk oranındayken, bu yıl yüzde 49, Nilüfer Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 49 olan doluluk bu yıl yüzde 65 olarak ölçüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, normal koşullarda su rezervinin yıl sonuna kadar ihtiyacı karşılayacak seviyede olduğunu belirtti.

Sonbahar yağışları ve yaklaşan kış mevsimi koşulları dikkate alındığında, barajlardaki su seviyelerinin daha da yükselmesinin beklendiğini aktaran Aktaş, "Doluluk oranları, bu yıl içerisinde Bursa'yı bekleyen herhangi bir susuzluk tehlikesinin yaşanma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ediyor. Şu an itibarıyla normal koşullarda toplam su rezervimiz, içme suyu ihtiyacımızı yıl sonuna kadar karşılayacak düzeyde. Ancak barajlardaki su seviyelerinin yeterli miktarlarda olmasına rağmen, su tasarrufunu elden bırakmayalım." ifadesini kullandı.