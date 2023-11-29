Bursa Mudanya'da Radar Hız Denetiminde 28 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bursa Mudanya'da yapılan radar hız denetiminde 28 sürücüye cezai işlem uygulandı ve toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa Mudanya'da radar hız denetimi yapılırken, 28 sürücüye cezai işlem uygulandı. Toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Bursa Yolu Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar hız denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 28 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken polis ekipleri de sürücüleri aşırı süratten uzak durmaları konusunda ikaz etti. Sürücülere toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerin farklı zamanlarda da devam edileceği belirtildi. - BURSA