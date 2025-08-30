Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Mudanya Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Belediye bandosunun eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü sahil boyunca devam ederek Kaymakamlık binası önünde sona erdi. Burada Kaymakam Terzi tebrikleri kabul etti.

Törenin devamında Mütareke Evi önünde konuşan Jandarma Astsubay Üstçavuş Kürşat Özdemir, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktası olduğunu belirtti. Özdemir, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve kahraman Türk ordusunun fedakarlığının sembolüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruzö dedi.

Program, öğrencilerin şiir dinletileri, mehteran konseri ve kılıç kalkan gösterileriyle sürdü. Zafer Haftası kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye girenlere ise ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/ MUDANYA (Bursa),