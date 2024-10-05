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Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 53 Tutuklama

Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 53 Tutuklama
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Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, toplam 1000 polisin katılımıyla 68 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BURSA merkezli 5 ilde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, 14'ü cezaevinde 68 şüpheliden 53'ü tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 202 şüpheli hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan çalışma başlattı. Şüphelilerden 72'sinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenince ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 2 Ekim'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de düzenlenen operasyona 150 ekip, 1 helikopter, 10 özel harekat timi, 150 çevik kuvvet unsuru olmak üzere toplam 1000 personel katıldı. Operasyonda 8 narkotik köpeği kullanıldı. Termal dronla kaydedilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, özel harekat timlerinin pencerelerden evlere girdiği operasyonda, şüphelilerden 54'ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

EYP ELE GEÇİRİLDİ

Hava destekli operasyon saniye saniye polis kamerasına yansırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soba borusuna, kombi ve ayakkabı içine gizlenen uyuşturucu maddeler, narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda bulundu. Operasyonda, 23 kilo 600 gram metamfetamin, 18 kilo 840 gram sentetik kannabinoid, 11 kilo 300 gram esrar, 157 gram bonzai hammaddesi, 15 gram kokain, 28 sentetik hap, 2 hassas terazi, 143 bin 930 TL, 6 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 83 adet kartuş ile 1 adet ateş fitilli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları akladıkları 4,5 milyon TL değerindeki 2 arsa, 3 araç ile 258 bin liraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 39'u ile cezaevinde bulunan 14 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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