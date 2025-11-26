Haberler

Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 50 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Güncelleme:
Bursa, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği 50 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. 16 şüpheli gözaltına alındı, 2'si aranıyor.

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tespit edilen 50 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı, 2'si ise aranıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 10 ayrı soruşturma kapsamında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işledikleri tespit edilen 18 şüpheliye yönelik Bursa, İstanbul ve İzmir'de operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarında, 16 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 13 araç, 9 mesken, 3 tarla, 1 arsa ile 20 farklı banka ve kripto varlık hesaplarının da olduğu piyasa değeri 50 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
title
