Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 304 Torbacı Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 304 torbacının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkokapan-Bursa' operasyonumuzda, 3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa merkezli 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yaptığımız baskınlarda 304 torbacıyı yakaladık. Torbacıların mahalle ve sokaklardaki satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, adeta Bursa'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık" dedi.

'HEDEFİMİZ SOKAK SATICILARI'

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor. Hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları. Sokakları onlara dar edeceğiz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.