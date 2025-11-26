Bursa Merkezli Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Aklandı
Bursa, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda zanlılara ait birçok mal varlığına el konuldu.
Bursa merkezli 3 ilde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlılara ait 13 araç, 9 ev, 3 tarla ve 1 arsanın yanı sıra banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel