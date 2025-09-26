Haberler

Bursa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 6 Zanlı Tutuklandı

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
