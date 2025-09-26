Bursa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 6 Zanlı Tutuklandı
Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel