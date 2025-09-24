Haberler

Bursa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü kurma iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlenen zanlıların yakalanması için Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış

İntihar eden ünlü spiker, korku filminde oynamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.