Bursa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı

Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlenen zanlıların yakalanması için Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.