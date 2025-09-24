Bursa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı
Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü kurma iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlenen zanlıların yakalanması için Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel