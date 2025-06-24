Bursa Merkezli Organize Suç Operasyonunda 67 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüpheliyi yakaladık.

Şüphelilerden; 38'i tutuklandı. 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemleri devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Koceli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle (Suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak, uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu."