Bursa Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Gözaltı, 18 Tutuklama

Bursa Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Gözaltı, 18 Tutuklama
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Bursa merkezli 25 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik.

BURSA merkezli 25 ilde 33 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yapanlar tespit edildi. Araştırmada, yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık edip vatandaşları mağdur ettiği belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle, geçen salı günü, isimleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 25 ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulurken, 38 şüpheli ise gözaltına alındı. Bursa'da sorgulandıktan sonra 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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