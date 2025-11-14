Haberler

Bursa Merkezli Eş Zamanlı Operasyonda 19 Kaçak Araç Ele Geçirildi

Bursa merkezli düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye sokulan ve kaçak olarak değiştirilen 19 araç ve 4 motor bloku ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

BURSA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 change araç ve 4 motor bloku ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, M.I., S.Y., C.A. ve M.D.'nin yurt dışında kayıtlı araçları, turistik kolaylıklar kapsamında yabancı uyruklular ile Türkiye'ye soktukları ve getirilen araçların üzerine, Türkiye'de kayıtlı araçların şase numaralarını işleyip, change yaparak piyasaya sürdüklerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 11 Kasım'da Bursa merkezli, İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, toplam 19 gümrük kaçağı change araç ve 4 gümrük kaçağı motor bloku ele geçirilirken, M.I. ile C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

