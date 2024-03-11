Bursa Merkezli Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi tamamlandı. Operasyonda 25 kadın kurtarıldı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.
Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'deki operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa merkezli 4 ilde 40 farklı adreste 300 polisin katılımıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarılmış, şüphelilerin fuhuş pazarlığını yaptıkları evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu madde ve dijital materyallere el konulmuştu.