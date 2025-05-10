Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen operasyonda, emeklilere cep telefonu satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon, 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi ve 107 emeklinin mağdur olduğu belirlendi.

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada reklamlarda emeklilere cep telefonu satışı yapılmış gibi gösterip maaşlarından kesilmek üzere kredi kullandıracaklarını iddia eden şüphelilerin karşılığında işlemin gerçekleşebilmesi için mağdurlara yüksek miktarlarda senet imzalattıklarını, sonra icraya verdikleri vatandaşların maaşlarının tamamında kesinti yaptırdıklarını belirledi.

Bu yöntemle 107 emeklinin mağdur edildiği öğrenilirken, zanlıların banka hesap hareketlerinde yapılan incelemede, 2 milyar 690 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya'da "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54) ve E.A. (49) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. (48), S.A. (42) ve V.A. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular

İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

"Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok" ifadesine çok kızdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.