Bursa Merkezli 'Change' Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Bursa Merkezli 'Change' Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Bursa'da düzenlenen operasyonla, yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kayıtlı araçların şasi numaralarıyla piyasaya sürülen 19 'change' araç ve 4 gümrük kaçağı motor bloğu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Bursa merkezli 10 ilde gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen araçların üzerine ülkede kayıtlı araçların şasi numaralarının işlenerek (change) piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bursa, İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 "change" araç ve 4 gümrük kaçağı motor bloğu ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.I. ve C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
