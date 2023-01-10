Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

BURSA merkezli 5 ilde, polis helikopteri ve dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa merkezli İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de operasyon düzenlendi. Özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopteri destekli operasyonda, 5 ildeki 26 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılırken, adreslerde narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. Bu anlar ise polis kamerası ve dronla görüntülendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüte üye olmak', 'örgüt kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlamalarıyla 33 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin üzerlerine kayıtlı 14 ev, 12 otomobil, 2 arsa, 1 tarla ve 366 bin 855 liraya da el koyuldu.