Bursa, Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Sporda Başarılara Doymuyor

BURSA (Bültenler) - Sportif alanlarda kazandıkları başarılarla adını sıkça duyuran Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Türkiye Yüzme yarışmalarında takım ve tekli müsabakalarda madalya sahibi oldu.

9-11 Mayıs tarihlerinde Mersin olimpik yüzme havuzunda düzenlenen Yıldızlar Yüzme Türkiye finallerinde Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, katıldıkları branşlarda dereceye girerek Bursa'ya madalya ile döndü.

Yüzme Yıldız Erkekler Türkiye İkincisi ve Kızlar Türkiye Üçüncüsü olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Okul Müdürü Ramazan Yürük finallerden başarı ile dönen öğrencileri tebrik etti. Yürük "Bu başarıyı elde eden öğrencilerimizi kutlar velilerimize antrenörlerimize hayırseverimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Okulumuzun akademik başarısının yanında elde ettiği sportif başarılar da azim ve gayretle çalışmanın sonuçlarıdır. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.

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