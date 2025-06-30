Bursa Kestel'de Motor Yağı Yüklü Tırdan Yangın Çıktı

Bursa Kestel'de Motor Yağı Yüklü Tırdan Yangın Çıktı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü bir tırın egzozundan çıkan kıvılcımlar sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Eskişehir-Ankara kara yolunun Ümitalan Mahallesi mevkisinde U.T. idaresindeki 58 ACD 500 plakalı motor yağı yüklü tırın egzozundan çıkan kıvılcımlar sonucu araçta yangın başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kestel ve İnegöl itfaiye ile bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir-Ankara kara yolu, yangın ve müdahale çalışmaları sebebiyle yaklaşık 45 dakika kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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