Bursa Kestel'de Asayiş ve Narkotik Operasyonu

Bursa'nın Kestel ilçe emniyeti asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs adliyeye sevk edildi, ayrıca 12 şahsa da uyuşturucudan işlem yapıldı.

Bursa'nın Kestel ilçe emniyeti asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs adliyeye sevk edildi, ayrıca 12 şahsa da uyuşturucudan işlem yapıldı.

Kestel'de Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri plakasız motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki iki yolcu motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından motosikletli iki kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde yapılan sorgulamada ise şüphelilerden M.Y.'nin iki farklı suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı. Kaçan üçüncü şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kestel Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından, şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan inceleme sonucu, inşaatlarda kullanılan elektrikli aletler ve kablolar bulundu. Şüpheli şahsın verdiği çelişkili ifadelerden yola çıkan polis ekipleri, ilçe genelindeki inşaatları kontrol ederek, Kestel'de halen devam eden bir inşaattan çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan A.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kestel ilçe emniyeti son bir haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı adliyeye sevk etti. Ayrıca 12 şahsa da uyuşturucudan işlem yaptı. - BURSA