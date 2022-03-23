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Bursa Karacabey sahili, çadır ve karavan kamp turizmine açılacak

AA - Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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Bursa Karacabey sahili, çadır ve karavan kamp turizmine açılacak

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Yeniköy sahilinde gerçekleştirilecek "Turizm Kampı Projesi"yle çadır ve karavan kampı alanı oluşturulacak.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Yeniköy sahilinde gerçekleştirilecek "Turizm Kampı Projesi"yle çadır ve karavan kampı alanı oluşturulacak.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Özkan, Sütaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede, hayvancılık ve süt sektörü ile ilçeye dair çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özkan, Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Yılmaz ile görüşmemizde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesinin gerçekleştirdiği sahil projesinden bahsettik. Proje sahasında yer alan ve Sütaş tarafından geçmişte turizm kampı olarak bilinen atıl vaziyetteki arsanın, hayata geçirilen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep ettik. Sayın Yılmaz, bu talebimizi makul karşıladı. Oranın kendileriyle ilgili manevi değerinin de olduğunu ve bu doğrultuda değerlendirilmesini iletti. Bizler de bu yaz, Sütaş'ın kurucusu merhum Sadık Yılmaz'ın adıyla 'Turizm Kampı Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu kapsamda, çadır ve karavan kampı için gerekli çalışmaları hızla tamamlayacağız."

AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Karacabey, Turizm, Sütaş, Bursa, Güncel, Haberler

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