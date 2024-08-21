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Bursa Karacabey'de Üreticinin Sorunları Devam Ediyor

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Bursa Karacabey'de domates üreticilerinin sorunları devam ediyor. Bir üretici, satamadığı domatesleri kepçeyle evinin yakınında boş bir alana döktü.

(BURSA)- Bursa Karacabey'de önceki haftalarda 4 saat eylem yapan domates ürecilerinin sorunları devam ediyor. Son olarak bir üretici, tarladan toplatıp bir TIR'a yüklediği yaklaşık 30 ton domatesi fabrika fabrika dolaşmasına rağmen satamayınca kepçeyle evinin yakınında boş bir alana döktü. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin pek çok ovasında olduğu gibi Bursa'nın Karacabey Ovası'nda da çiftçinin sıkıntısı bitmiyor. Sorunlarını duyurabilmek için önceki haftalarda Bursa-Karacabey yolunda 4 saat eylem yapan üreticiler, "hükümet istifa", "çiftçi muhsulüne sahip çık" sloganları atmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan dönemin Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domatesin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alımlara başlanacağına ilişkin açıklaması üzerine çiftçiler, eylemlerine son vermişti.

Aradan geçen sürede sorunlar çözülmediği gibi çiftçilerin sıkıntısı artarak devam ederken; Karacabey'de bir üretici yaklaşık 30 ton domatesi toplatıp tonu 2 bin 300 liradan fabrikaya teslim etmek istedi. Ancak bazı domateslerin tam olgunlaşmadığı, bazılarının da çamurlu olduğu gerekçesiyle ürünleri alınmayan çiftçi, domatesleri yıkatmasına rağmen yine ret yanıtı aldı. Çiftçi, 2-3 kez fabrika kapısından döndürülünce dün bir iş makinesi kiralayarak tırdaki domatesleri yere döktürdü. O anlar da bir başka köylü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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