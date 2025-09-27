Haberler

Bursa Karacabey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındı. 295 personel ile yapılan müdahale devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
