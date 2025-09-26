Haberler

Bursa Karacabey'de Orman Yangını Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
