BURSA-KADINLARIN KURDUĞU KOOPERATİFTE BAYRAM TATLISI MESAİSİ

BURSA'da, yaşları 34 ile 76 arasında değişen, ilkokul ve üniversite mezunu kadınların kurduğu, Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde Ramazan Bayramı öncesi, tatlı mesaisi sürüyor. Kooperatif üyesi kadınlar, piyasadan daha ucuza sattıkları tatlı siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan İsabey Mahallesi'nde oturan 7 kadın, 4 yıl önce, Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Çevrede bulunan esnafın, Siz bu işi yürütemezsiniz şeklindeki tepkileri ile karşılaşan kadınlar, Yıldırım Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü olarak kullanılan binanın bazı katlarını tahsis etmesi, Tarım İl Müdürlüğü'nün de kooperatiflerini proje kooperatifi olarak kabul etmesiyle yer ile malzeme ihtiyaçlarını giderdi.

MARKALARINI OLUŞTURDULAR

Esnaf ve çevreden gelen talep üzerine, kahvaltı ve öğle yemeği servisi vermeye başlayan kadınlar, ürettikleri tarhana, salça, erişte, reçel ve yufkaları ise 'Eseana' markasıyla, toptan ve perakende olarak satışa sundu. Kendilerini eleştiren esnafın eşlerinin de aralarına katılmasıyla sayıları 19'a ulaşan kadınları, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ise tatlı bir telaş aldı.Kooperatif üyesi kadınlar, tatlı siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışma hayatıyla ilgileri bulunmazken bir anda işletmeci olduklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Hatife Çalışkan, kooperatifi kurdukları zaman genel kurul yapmak için 7 kadın üyeyi bulmakta zorluk çektiklerini ifade edip şunları söyledi

Çok zorlandık. Şu anda 19 kadınız. Pandemi döneminde 2 sene boşa geçen süremiz var. Eylül ayının başından itibaren, aktif olarak hafta içi her gün, hafta sonu cumartesi de olmak üzere açığız. Sabah kahvaltımız, esnaf talep ettiği için öğlenleri yemeğimiz var. Şimdi ramazan dolaysıyla tatlı açıyoruz. Her gün 12-13 tepsi kadar baklava ve yöresel oturtturma tatlısı hazırlıyoruz. Daha farklı siparişlerimiz var. Cennet künkü tatlımız, zeytinyağlı sarma, değişik çarşaf böreği siparişlerini hazırlıyoruz. Fiyatlarımız, normal piyasadan daha ucuz. Kadın kooperatiflerinin ayakta kalması için tadımızın duyulması gerekiyor. Şu anda baklavanın kilosu 200 TL, oturtturma tatlısının fiyatı 300 TL. Şu anda gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Para veremiyoruz kooperatif ortaklarımıza. Çünkü yeni bir kooperatifiz. Ancak, günümüzü kurtarıyoruz. Zarar etmiyoruz. Sağ olsunlar, gönüllük esasıyla çalışıyorlar. Kooperatifin ayakta durması için elimizden geleni yapıyoruz. (DHA)