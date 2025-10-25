Bursa İtfaiyesi Dron Sistemini Aktif Olarak Kullanıyor

BURSA İtfaiyesi tarafından 2023 yılında oluşturulan dron sistemi sayesinde, kentte meydana gelen orman, fabrika ve ev yangınlarında alevlerin büyüklüğü ile yayılma yönü tespit ediliyor. Ayrıca, deprem gibi doğal afetlerde enkaz altında kalan kişiler de termal kameralı dronlar aracılığıyla ısı tespiti yapılarak bulunabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2023 yılında oluşturulan dron sistemi ile kentte çıkan orman, fabrika ve ev yangınlarında alevlerin büyüklüğü ve yayılma yönelimi tespit ediliyor. İtfaiye Dron Ekibi aracındaki 5 farklı ekrana anlık yapılan canlı görüntü aktarımıyla, sahadaki ekipler yönlendirilerek etkin müdahale sağlanıyor. Ayrıca, kurulan bu sistem ile deprem gibi doğal afetlerde enkaz altında kalan kişiler de termal kameralı dron ile ısı tespiti yapılarak bulunuyor. Kumanda ile yönetilen drondaki anlık görüntüler, İtfaiye Dron Ekibi aracındaki 5 farklı ekrana canlı olarak aktarılıyor. Bu sistem sayesinde sahadaki ekipler yönlendirilerek etkin müdahale sağlanıyor. Ayrıca kurulan bu sistem ile deprem gibi doğal afetlerde enkaz altında kalan kişilere de termal kameralı dron ile ısı tespiti yapılarak ulaşılırken, sistemdeki renklerin tonuna göre ısının sıcaklığı ve soğukluğu ölçülüyor.

'YANGININ YÖNELİMİNİ BULUP, ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ'

Dron sistemi ile yangınlara hızlı ve etkili müdahalede bulunulabildiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dron Ekibi Amiri Umut Tufan, "İki yıl önce kurulan bu sistemi aktif olarak kullanıyoruz. Yangın ve doğal afetlerde işimizi kolaylaştırırken, yangının yönelimini de kolaylıkla bulup anında müdahale ediyoruz. Dronlarda bulunan termal kameradaki renklerle ısının sıcaklığı ve soğukluğu belirleniyor. Bu dronu kullanmak için ise özel eğitimden geçerek ehliyetini de almanız gerekiyor" dedi.