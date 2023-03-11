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Bursa-İstanbul hattında fırtına nedeniyle 4 deniz otobüsü seferi daha iptal edildi

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Bursa-İstanbul hattında fırtına nedeniyle 4 deniz otobüsü seferi daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Mudanya Fırtına Bursa Güncel Haberler

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