Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Güncel Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Duyuruya göre, saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

İstanbul Eminönü Mudanya Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title