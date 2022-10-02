Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Güncel Haberler Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de iptal edildi. Güncel Kaynak: AA / Cem Şan İstanbul Mudanya Eminönü Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.