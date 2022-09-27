Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Güncel Haberler Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-(Mudanya) seferi yapılamayacak. Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa hatlarında 13.30-17.00 saatlerindeki 6 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. Güncel Kaynak: AA / Barış Yılmaz İstanbul Eminönü Mudanya Bursa Güncel Haberler

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