Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleride yapılamamıştı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

İstanbul, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Haberler

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