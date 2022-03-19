Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünde yarın bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünde yarın bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mudanya ile Eminönü/Sirkeci, Mudanya ile Armutlu, Armutlu ile Eminönü/Sirkeci arasındaki karşılıklı 16 sefer iptal edildi.

İptal edilen seferlerle ilgili şirketin "https://budo.burulas.com.tr/" internet adresinden bilgi alınabilecek.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

İstanbul, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Haberler

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