Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.