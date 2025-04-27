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Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu. Bugünkü 6 sefer programdan kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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